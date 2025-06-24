Они устали от идеологии, которую навязывала родная страна.

Семья из Франции получила разрешение на проживание во Владимирской области. Взрослые решили переехать в Россию из-за того, что устали от навязывания идеологических установок в своей стране. Супруги воспитывают четырех детей. Подробности — в материалеДругие ценностиСемья Лемуан решила уехать из Франции из-за того, что не разделяет многие идеологические установки родной страны по воспитанию детей, образу жизни и ценностям. В качестве нового дома взрослые выбрали Россию. Оказалось, что наша страна соответствует их запросу на традиционность.«Они обратились в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области. Полицейские оказали всестороннее содействие в урегулировании правового положения иностранных граждан на территории Российской Федерации», — уточнили в ГУ МВД по Владимирской области.С документами полицейские помогли разобраться в кратчайшие сроки, ведь семья воспитывает четверых детей, трое из них — девочки. Все вместе они пришли в полицейский участок, чтобы забрать документы.«В ответ на слова поздравления супружеская пара поблагодарила сотрудников полиции за оперативно оказанную помощь», — добавили в ГУ МВД по Владимирской области.Информации о самой семье пока не так много, они пока не взаимодействуют с журналистами.Еще 20 иностранцев хотят переехатьСемья Лемуан — далеко не единственные иностранцы, решившиеся на переезд в Россию по идеологическим соображениям. Уже 20 иностранных граждан обратились в полицию с заявлением об оформлении разрешения на временное проживание на территории области.Так, недавно немец Максим Житников получил гражданство РФ после переезда в Доброград Владимирской области. Помощи с документами он попросил у президента Владимира Путина.Максим Житников с супругой решили уехать из Германии из-за культурного климата. Они жили в городе Эссен. Максиму 50 лет, в его семье растут двое сыновей. Родители решили, что обстановка в Германии не подходит для воспитания мальчиков.