От железнодорожной станции «Славянка» в Санкт-Петербурге проложат трамвайную линию до научно-технического центра (НТЦ) «Невская дельта» на базе новoго университетского городка СПбГУ в Пушкине.

От железнодорожной станции «Славянка» в Санкт-Петербурге проложат трамвайную линию до научно-технического центра (НТЦ) «Невская дельта» на базе новoго университетского городка СПбГУ в Пушкине. Соответствующее соглашение городские власти подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с компанией «АБЗ-Дорстрой», сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Николай Линченко. Линия станет продолжением строящегося в настоящей момент трамвайного пути от станции метро «Купчино» до активно заселяемого нового микрорайона Славянка.«Проект обеспечит транспортную связь между кампусом СПбГУ и НТЦ «Невская дельта», микрорайоном Славянка и метрополитеном, жилой застройкой и ж/д станциями «Царское село», «Детскосельская», — отметил Линченко.Направление в сторону Пушкинского района является одним из самых загруженных в Северной столице в части общественного транспорта. Вице-губернатор Петербурга обратил внимание, что строительство новой трамвайной линии «поможет развить быструю и комфортную трамвайную сеть» в южных районах города.Высокоскоростную трамвайную линию от станции метро «Купчино» до пoселка Славянка председатель городского Комитета по инвестициям Иван Складчиков обещал запустить раньше намеченного срока. Первый отрезок маршрута до пoселка Шушары планируется ввести до кoнца 2025 года.В октябре прошлого года городские власти сообщали, что планируемый объем инвестиций в строительство НТЦ «Невская дельта» оценивается в 60 млрд руб. Смольный и СПбГУ подписали соглашение о строительстве научно-технического центра в ходе ПМЭФ в 2021 году. Губернатор Александр Беглов заявлял, что к 2038 году организации-резиденты «Невской дельты» создадут более 7,4 тыс. рабочих мест.