Мужчину лишили прав на 1,5 года и отобрали автомобиль.

Суд Гусь-Хрустального вынес приговор местному жителю за управлением автомобилем в нетрезвом виде.47-летний водитель еще в феврале был оштрафован на 30 тысяч рублей за пьяное вождение и лишен водительских прав на 1,5 года. Однако в марте, будучи нетрезвым, он вновь сел за руль своего автомобиля Kia Rio. В итоге пьяного водителя на улицах города остановили сотрудники ДПС.Суд мужчину к обязательным работам на срок 260 часов. Автомобиль Kia Rio был конфискован в доход государства.За минувшую неделю на дорогах Владимирской области 34 ДТП. В авариях погибли 5 человек, 52 получили различные травмы. Среди пострадавших 8 детей. Серьезные аварии произошли в Муроме, Камешковском, Суздальском, Владимирском и Киржачском районах.