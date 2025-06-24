Жители Камешково рассказали уже о нескольких случаях отравления домашних животных. В сообществе «Подслушано Камешково» 22 июня одна из горожанок, живущая на Большой улице, поделилась

Жители Камешково рассказали уже о нескольких случаях отравления домашних животных. В сообществе «Подслушано Камешково» 22 июня одна из горожанок, живущая на Большой улице, поделилась снимками, на которых видно рассыпанную белую порошковую смесь. По словам женщины, порошок появился неподалеку от ее дома ночью. Автор поста решила написать об этом после трагичного случая с пятимесячной сиамской кошечкой,