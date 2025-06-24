Следственное управление СК России по Владимирской области расследует трагический инцидент, произошедший 22 июня 2025 года в лесном массиве рядом с деревней Ельниково Ковровского района. По

Следственное управление СК России по Владимирской области расследует трагический инцидент, произошедший 22 июня 2025 года в лесном массиве рядом с деревней Ельниково Ковровского района. По данным следствия, 12-летний мальчик получил смертельную травму при контакте с провисшим проводом линии электропередачи, находившимся под высоким напряжением. Подросток скончался на месте до прибытия медиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное