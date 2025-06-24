Но подешевели яйца и овощи.

Согласно данным Росстата, цены во Владимирской области в мае выросли на 0,41% к апрелю. Стоимость яиц и овощей снизилась, а вот сыры подорожали. Производители объяснили скачок цен издержками на сырье, логистику и оплату труда.Однако цены на яйца в регионе продолжают снижаться. Предложений от производителей стало больше, поэтому цены упали на 19,38% по сравнению с маем прошлого года.Центробанка, также упали цены на импортные овощи. Региональныехозяйства увеличили производство тепличных огурцов и томатов, что привело кувеличению их предложения на рынке и соответственно снижению стоимости.Отмечается и снижение цен на компьютеры и средства связи. Подешевели также и билеты в кинотеатры. А вот цены на инструменты и медицинские услуги выросли. Подорожали и услуги в сфере зарубежного туризма. Стоимость путевок в страны Закавказья, Юго-Восточную Азию и Турцию во Владимирской области значительно выше, чем по стране.В целом годовая инфляция снизилась и составила 10,70%.