Но подешевели яйца и овощи.
Согласно данным Росстата, цены во Владимирской области в мае выросли на 0,41% к апрелю. Стоимость яиц и овощей снизилась, а вот сыры подорожали. Производители объяснили скачок цен издержками на сырье, логистику и оплату труда.
Однако цены на яйца в регионе продолжают снижаться. Предложений от производителей стало больше, поэтому цены упали на 19,38% по сравнению с маем прошлого года.
Центробанка, также упали цены на импортные овощи. Региональные
хозяйства увеличили производство тепличных огурцов и томатов, что привело к
увеличению их предложения на рынке и соответственно снижению стоимости.
Отмечается и снижение цен на компьютеры и средства связи. Подешевели также и билеты в кинотеатры. А вот цены на инструменты и медицинские услуги выросли. Подорожали и услуги в сфере зарубежного туризма. Стоимость путевок в страны Закавказья, Юго-Восточную Азию и Турцию во Владимирской области значительно выше, чем по стране.
В целом годовая инфляция снизилась и составила 10,70%.