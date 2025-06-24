72-летнюю жительницу Меленковского района обманули мошенники на более чем 10 миллионов рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник «Центробанка» из Москвы и сообщил, что у злоумышленников есть

72-летнюю жительницу Меленковского района обманули мошенники на более чем 10 миллионов рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник «Центробанка» из Москвы и сообщил, что у злоумышленников есть доступ к ее персональным данным, и что мошенники пытаются украсть с ее счета деньги. Через некоторое время пенсионерке позвонил лжеполицейский и подтвердил, что накопления женщины в опасности. Позже злоумышленник смог