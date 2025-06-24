С 24 по 27 июня вблизи населенных пунктов Суздальского района пройдут тактико-специальные учения МЧС России. Дроны можно будет увидеть в небе над поселком Сокол, село Добрынское и Баскаки, а

С 24 по 27 июня вблизи населенных пунктов Суздальского района пройдут тактико-специальные учения МЧС России. Дроны можно будет увидеть в небе над поселком Сокол, село Добрынское и Баскаки, а также деревень Раменье и Чириково. Как сообщили в администрации Боголюбовского муниципального образования, в рамках учений будет задействована спецтехника, а также беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Жителей предупреждают,