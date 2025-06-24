В небе над Суздальским районом летают беспилотники. Однако, паниковать не стоит. Как сообщает пресс-служба МЧС области, в соответствии с запланированным графиком, с 23 по 27 июня в регионе

В небе над Суздальским районом летают беспилотники. Однако, паниковать не стоит. Как сообщает пресс-служба МЧС области, в соответствии с запланированным графиком, с 23 по 27 июня в регионе проходят сборы подразделений беспилотной авиации МЧС России. В рамках учений внештатные пилоты будут обучаться управлению новой авиационно-беспилотной техники самолетного типа. В сборах участвуют более 70 человек из