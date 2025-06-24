С 24 по 27 июня в регионе проходят учения МЧС России.

В небе над Суздальским районом Владимирской области в период с 24 по 27 июня будут активно использоваться беспилотные летательные аппараты.Как в МКУ «Боголюбовское», дроны задействованы в тактико-специальных учениях МЧС России. Беспилотники можно будет наблюдать вблизи поселка Сокол, сел Добрынское и Баскаки, а также деревень Раменье и Чириково. Местные власти подчеркивают, что все полеты являются частью плановых учений и безопасны для населения.Помимо беспилотников, в указанных районах ожидается большое скопление специальной техники. Жителей призывают сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.Ранее в центре Владимира беспилотник дорожников. В результате инцидента никто не пострадал.