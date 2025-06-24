В производственных подразделениях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» прошел День охраны труда. Основной целью мероприятия стало повышение уровня безопасности персонала и снижение рисков возникновения несчастных случаев при выполнении плановых и аварийно-восстановительных работ.

В производственных подразделениях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» прошел День охраны труда. Основной целью мероприятия стало повышение уровня безопасности персонала и снижение рисков возникновения несчастных случаев при выполнении плановых и аварийно-восстановительных рабБыла проведена комплексная оценка навыков сотрудников в области производства работ. Технические руководители филиала и члены комиссий проверили состояние рабочих мест, укомплектованность бригад средствами индивидуальной защиты, исправность инструментов и оборудования.Особое внимание уделялось показательным допускам и обучающим мероприятиям на учебно-тренировочных полигонах. Специалисты отрабатывали порядок организации оперативных переговоров, выполнения переключений в электроустановках, а также правильной подготовки рабочих мест перед началом работ.«Безопасность персонала – наш главный приоритет. Регулярное проведение таких мероприятий позволяет не только проверить уровень подготовки сотрудников, но и закрепить практические навыки, исключающие нарушения правил техники безопасности», – отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев.День охраны труда во «Владимирэнерго» прошел в соответствии с корпоративными стандартами ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», направленными на предупреждение производственного травматизма и повышение культуры безопасности среди работников.