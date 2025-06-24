Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

Во Владимирской области дан старт программе подготовки управленческих кадров из числа участников СВО.Как сообщили в правительстве региона, участники программы «Герои-33» завершили первый очный блок обучения, посвященный государственной политике и системе госуправления. Следующий этап – изучение экономики и финансов – начнется в октябре.Напомним, что всего в рамках программы «Герои-33» предусмотрены четыре блока обучения и стажировки в органах власти, крупных учреждениях и на предприятиях региона.Ранее в регионе меры поддержки для участников СВО. Решение о введении дополнительных мер принял губернатор Александр Авдеев.