Суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению.

Роскомнадзор по Владимирской области заблокировал два сайта, которые круглосуточно предлагали специальные рамки для номеров, позволяющие скрывать их от камер видеофиксации. Прокуратура потребовала закрытия ресурсов, так как они давали возможность автомобилистам приобретать устройства для избежания штрафов за нарушения ПДД.Суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению.Поскольку любое видоизменение номерных знаков незаконно.