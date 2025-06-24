Поисковики прошли почти 100 км.

Поисково-спасательный отряд сообщает об успешном завершении поисков Игоря Николаевича, заблудившегося в Селивановском районе Владимирской области.Заявка о пропаже поступила 21 июня вечером, и уже ночью началась масштабная операция, в которой приняли участие более 30 человек, включая волонтеров, полицейских и местных жителей.Мужчину удалось найти живым. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.Тем временем в Вязниках поиски утонувшего мужчины. Спасатели продолжают обследовать водоем.