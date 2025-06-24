Особое внимание уделяется не только экономическому росту, но и улучшению благосостояния всех граждан.

Владимирская область под руководством губернатора Александра Авдеева демонстрирует значительные успехи в экономическом развитии и социальной сфере. Особое внимание уделяется не только экономическому росту, но и улучшению благосостояния всех граждан.ВРП области, благодаря государственной поддержке, показал динамичный рост – на 61 процент за период с 2021 по 2023 год. Ожидается, что к концу 2025 года он достигнет 1 трлн 44 млрд рублей, что значительно превышает показатель 2020 года (553 млрд рублей). Индекс промышленного производства за 2024 год составил 107,2 процента, что свидетельствует об успешном индустриальном развитии региона.Губернатор Авдеев подчеркнул важность повышения зарплат для благополучия граждан и стимулирования экономики, что соответствует позиции Президента РФ о влиянии доходов населения на структуру спроса и потребление отечественных товаров и услуг.Особое внимание уделяется решению проблемы молодежной безработицы. В 2025 году во Владимирской области 72,2 процента обратившихся в службу занятости молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет были трудоустроены. Для повышения уровня трудоустройства молодежи реализуется Долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 года, создаются образовательно-производственные кластеры, компенсируются затраты работодателей на наставников, а также реализуются проекты, направленные на сближение работодателей и молодежи.Все эти меры являются частью комплексного подхода к решению задачи занятости молодежи и направлены на дальнейшее развитие региона и повышение качества жизни его граждан.