По данным Банка России, в мае годовая инфляция во Владимирской области составила 10,7%. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с апрелем (на 0,2%), показатель остается выше среднего по

По данным Банка России, в мае годовая инфляция во Владимирской области составила 10,7%. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с апрелем (на 0,2%), показатель остается выше среднего по стране. Причина – рост цен на продукты питания и услуги. В числе подорожавших товаров оказался сыр. Его стоимость увеличилась из-за роста затрат на сырье, логистику и оплату