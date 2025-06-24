Владимирская область оказывает поддержку молодым и многодетным семьям с детьми до трёх лет.

Владимирская область оказывает поддержку молодым и многодетным семьям с детьми до трёх лет. Во Владимире и Муроме запущена служба «Социальная няня», предоставляющая бесплатную помощь няни до трёх раз в неделю по три часа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Проект стал возможен благодаря национальному проекту «Семья». Уже 22 семьи оценили преимущества данной программы.В муромском Семейном МФЦ с апреля 2025 года «социальными нянями» работают Татьяна Бондарева и Ольга Мартьянова, опытные мамы, чьи дети уже выросли. Татьяна ранее работала младшим воспитателем, а Ольга помогала людям старшего поколения. Обе сотрудницы стремятся дарить заботу и поддержку семьям, помогая им в уходе за детьми.Социальные няни оказывают разнообразную помощь, от прогулок и игр с детьми до кормления и укладывания спать, освобождая время родителям для домашних дел.