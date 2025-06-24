Особое внимание будет уделено духовно-нравственному воспитанию.

На Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заключил два важных соглашения, направленных на развитие региона.Поддержка молодёжи: Подписано соглашение с Росмолодёжью о сотрудничестве в сфере молодёжной политики. Особое внимание будет уделено духовно-нравственному воспитанию, подготовке специалистов по работе с молодёжью, поддержке молодёжных инициатив и проектов. Губернатор отметил высокую активность молодёжи региона в добровольческой деятельности и планы по созданию круглогодичного центра компетенций по духовно-нравственному воспитанию и психологической поддержке.Управление имуществом: Заключено соглашение с Росимуществом об информационном взаимодействии. Планируется оптимизировать процессы управления и распоряжения государственным имуществом, в том числе для вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозплощадей и возрождения промышленных предприятий. Также планируется создание Единой цифровой платформы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом. Соглашение позволит реализовать проект по строительству многофункционального спортивного комплекса во Владимире.