Показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 1,5%.

Во Владимирской области снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).За прошедшую неделю в лечебные учреждения региона с признаками ОРВИ обратились 3 108 человек, из них 1 039 – в городе Владимире. При этом, несмотря на общее снижение, отмечен рост заболеваемости в возрастных группах 0-2 года и 15 лет и старше.Лабораторные исследования показали, что среди циркулирующих вирусов доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, такие как метапневмовирусы и РС-вирусы. Однако был зарегистрирован и один случай гриппа В.Заболеваемость COVID-19 также идет на спад лабораторно подтверждено всего 8 случаев заболевания. Все они протекали в легкой форме острой респираторной инфекции.Ранее девять жителей Владимирской области в медицинские учреждения после обнаружения присосавшихся клещей. По данным Роспотребнадзора, всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 716 человек, из них 178 детей.