Она сломала бедро у входа в магазин.
Пожилая женщина, получившая тяжелую травму в результате падения на обледенелом входе в сетевой продовольственный магазин, добилась в суде компенсации морального вреда в размере почти миллиона рублей. Об этом после вынесения решения по иску пострадавшей.
Инцидент произошел вечером 16 декабря 2023 года, когда 66-летняя женщина поскользнулась и упала на неочищенной от снега и льда поверхности у входа в магазин. Падение привело к перелому бедра, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Свидетель происшествия подтвердил, что вход в магазин был крайне скользким.
Ответчиком по данному делу выступала страховая компания. Несмотря на попытки пострадавшей урегулировать вопрос внесудебном порядке, страховая указала на невозможность урегулирования дела до официального решения суда.
В итоге суд постановил взыскать со страховой компании в пользу пострадавшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 100 тысяч штрафа за неудовлетворение требований в досудебном порядке, а также 63 530 рублей 50 копеек на возмещение судебных расходов, включая оплату экспертизы.
Ранее прокуратура выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему инвалиду.