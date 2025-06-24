Она сломала бедро у входа в магазин.

Пожилая женщина, получившая тяжелую травму в результате падения на обледенелом входе в сетевой продовольственный магазин, добилась в суде компенсации морального вреда в размере почти миллиона рублей. Об этом после вынесения решения по иску пострадавшей.Инцидент произошел вечером 16 декабря 2023 года, когда 66-летняя женщина поскользнулась и упала на неочищенной от снега и льда поверхности у входа в магазин. Падение привело к перелому бедра, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Свидетель происшествия подтвердил, что вход в магазин был крайне скользким.Ответчиком по данному делу выступала страховая компания. Несмотря на попытки пострадавшей урегулировать вопрос внесудебном порядке, страховая указала на невозможность урегулирования дела до официального решения суда.В итоге суд постановил взыскать со страховой компании в пользу пострадавшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 100 тысяч штрафа за неудовлетворение требований в досудебном порядке, а также 63 530 рублей 50 копеек на возмещение судебных расходов, включая оплату экспертизы.Ранее прокуратура выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему инвалиду.