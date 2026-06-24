Церемония пройдет 25 июня.

25 июня во владимирском «Патриаршем саду» состоится праздничная церемония награждения лучших выпускников средних специальных учебных заведений области по педагогическому профилю. Разделить радость праздника с молодыми специалистами соберутся члены областного правительства, профсоюзные лидеры, наставники и директора колледжей.Профессиональную подготовку в 5 профильных колледжах региона в этом году завершают свыше 500 будущих преподавателей, воспитателей и тренеров. При этом 99 отличников обучения получат «красные» дипломы, подтверждающие их готовность работать в образовательных учреждениях региона.