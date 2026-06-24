Губернатор посетил Петушинский округ 20 июня. Напомним, муниципальное образование существует отдельно от городского округа Покров. Глава муниципалитета Алексей Копытов показал главе

Губернатор посетил Петушинский округ 20 июня. Напомним, муниципальное образование существует отдельно от городского округа Покров. Глава муниципалитета Алексей Копытов показал главе региона, как идёт формирование собственных точек экономического роста. Укрепляется промышленная площадка на западной окраине Петушков. Там уже действует предприятие по рыбопереработке «Нептун». Рядом идёт строительство завода по производству сжиженного природного газа АО «РСП Владимир».