Алиса Бирюкова теперь – полноправный руководитель «музейной империи». В середине недели стало известно, что федеральный Минкульт назначил ее генеральным директором

Алиса Бирюкова теперь – полноправный руководитель «музейной империи». В середине недели стало известно, что федеральный Минкульт назначил ее генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Несколько месяцев до этого Алиса Бирюкова работала с приставкой «и.о.». Ее предшественницей на посту с 2022 года была Екатерина Проничева. В начале 2026 она возглавила Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.