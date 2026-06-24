Концерт рок-группы. Естественно все пьяные. В общем, солист-вокалист забыл текст. Пока играют вступление, он подходит к соло-гитаристу и говорит:
- Слышь я текст забыл. Напомни, Тот:
- Ты что? Я-то откуда помню? Я вон соло играю и все.
Подходит к басисту:
- Текст забыл. Напомни хоть начало. Опозоримся ведь!
Басист:
- Я вообще тексты не слушаю. Я вон ритм помню и играю.
Подходит к барабанщику:
- Текст не могу вспомнить! Слушай, напомни!
Барабанщик, продолжая стучать:
- А какая песня-то??!!!
еще анекдот!