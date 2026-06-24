Пока новостная повестка пестрит сообщениями о трудностях на топливном рынке, жители Владимира задаются резонным вопросом: не докатилась ли волна сбоев до городских служб? Опасаться не

Пока новостная повестка пестрит сообщениями о трудностях на топливном рынке, жители Владимира задаются резонным вопросом: не докатилась ли волна сбоев до городских служб? Опасаться не стоит. Администрация города дала четкий ответ: «топливный кризис» не изменил привычный ритм жизни общественного транспорта, дорожных служб и озеленителей. Самый частый запрос от горожан касался работы автобусов и троллейбусов. В