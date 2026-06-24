В Суздале стартовал фестиваль «Лето на Каменке». Первым событием нового сезона стал концерт «Серебряный век русской поэзии» с участием Елены Фроловой и Владимирского губернаторского

В Суздале стартовал фестиваль «Лето на Каменке». Первым событием нового сезона стал концерт «Серебряный век русской поэзии» с участием Елены Фроловой и Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василисы Маркиной. Несмотря на дождливую неделю, вечер открытия подарил зрителям ясное небо, лучи солнца и особую атмосферу летнего Суздаля. Открытая сцена на Каменке вновь собрала полный зрительный