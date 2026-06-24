Торжественная церемония прошла в Центре профподготовки УМВД.

В учебном подразделении УМВД России по Владимирской области состоялись торжественные мероприятия, ставшие ключевым событием для начинающих полицейских. Стражи порядка, приступающие к службе, в присутствии руководства и коллег произнесли слова клятвы верности государству и народу. От имени начальника регионального управления ведомства Игоря Белецкого к молодым специалистам обратился его заместитель, который пожелал им успехов и подчеркнул, что принятая Присяга должна стать главным нравственным ориентиром в их профессиональной карьере.Ветеран органов внутренних дел Василий Шейко напомнил выпускникам об ответственности, которую они возлагают на себя перед обществом. Для ряда сотрудников праздник стал двойным событием: в торжественной обстановке им впервые вручили офицерские погоны.Завершился день церемонией выпуска слушателей, успешно освоивших программу профессиональной подготовки. Начальник центра поздравил молодых специалистов, которые теперь отправятся для несения службы в различные районы Владимирской области.