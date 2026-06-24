Елена Янина анонсировала масштабные молодежные события в регионе.

Руководитель министерства молодежной политики Елена Янина в ходе пресс-конференции рассказала журналистам о главных молодежных проектах текущего летнего сезона.Главным торжеством лета станет празднование Дня молодежи в Муроме, которое развернется 27 июня на площади 1100-летия города. Помимо этого, Владимирская область в ближайшие месяцы примет 3 масштабных мероприятия федерального уровня.С 27 по 29 июня во Владимире организуют Первенство Центрального федерального округа по преодолению препятствий «Игры патриотов». На этих соревнованиях юные атлеты в возрасте от 10 до 17 лет поборются за победу на дистанциях в 1 и 3 километра.В середине августа, с 14 по 18 число, Петушинский округ примет окружной турслет «Больше, чем путешествие». Молодые люди из разных регионов ЦФО отправятся в пешие походы под руководством опытных инструкторов, посетят обучающие мастер-классы и встретятся с известными путешественниками.В Суздале с 17 по 20 августа развернется полуфинал конкурса наставников под названием «Быть, а не казаться». Мероприятие соберет полтысячи участников из Центрального и Северо-Западного федеральных округов, включая 9 делегатов от Владимирской области, а по результатам состязаний определятся 400 финалистов со всей страны.