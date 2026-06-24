Специалисты объяснили жителям региона, почему вмешательство губительно.

Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области поделилась трогательной новостью. Специалистам ведомства передали на временное содержание новорожденного зайчонка, которого разместили в Центре реабилитации «Дом зайца». В этом питомнике малышу помогут окрепнуть, адаптироваться к сородичам и подготовят к безопасному возвращению в естественную среду обитания.В связи с этим случаем экологи напоминают жителям региона: изымать найденных в лесу зайчат из дикой природы категорически запрещено. Даже если детеныш кажется полностью брошенным и беззащитным, это впечатление обманчиво. Взрослая зайчиха всегда находится неподалеку, она лишь соблюдает осторожность и навещает потомство один или два раза в сутки исключительно ради кормления.Для диких зверей такое поведение является абсолютной нормой, подрастающее поколение быстро адаптируется к самостоятельной жизни и вскоре покидает убежище. Вмешательство людей в этот естественный процесс только наносит вред животным, лишая их шанса на выживание в лесу.