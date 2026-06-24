Его навершие устремлено к небесному миру, солнечный символ оберегает от зла, а внизу для привлечения успеха в земледелии изображен символ земли — ромб. Все это собрал в себе наличник

Его навершие устремлено к небесному миру, солнечный символ оберегает от зла, а внизу для привлечения успеха в земледелии изображен символ земли — ромб. Все это собрал в себе наличник Петушинского округа. Именно такой экспонат представлен в новом музее резных наличников в Лакинске. Экспозиция объединяет 14 архитектурных оконных деталей, отражающих особенности разных районов Владимирской области. Киржачские