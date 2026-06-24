В развитие промышленности и туризма на территории муниципалитета будет направлено около 3 млрд рублей.

Во время визита в Петушинский район губернатор Владимирской области Александр Авдеев ознакомился с его развитием. Данный округ с 2026 года функционирует как самостоятельная административная единица, независимая от Покрова. Руководитель местной администрации Алексей Копытов продемонстрировал главе региона перспективные площадки для привлечения инвестиций.Власти активно развивают индустриальную зону на западе районного центра. Помимо успешно работающего рыбоперерабатывающего комбината «Нептун», здесь возводят комплекс по выпуску сжиженного природного газа «РСП Владимир». Также у федеральной трассы М-7 строится дополнительный цех компании «ВИЛЛАКО». Данное предприятие уже 19 лет поставляет на рынок качественную битумную гидроизоляцию, а на новой площадке наладит выпуск цементно-песчаной черепицы.Работы на строительном объекте рассчитаны на период с 2025 по 2028 год. Общий объем финансирования этого проекта составит порядка 900 млн рублей, что позволит увеличить количество рабочих мест на предприятии с 80 до 160. Для муниципалитета, где нет крупных заводов с численностью персонала более 200 человек, таких площадок и подготовка местных специалистов имеют решающее значение.Еще одним пунктом поездки стал строящийся агротуристический парк компании «Праймрент» вблизи деревни Кибирево. Проект стоимостью 2 млрд рублей планируют полностью завершить к 2028 году. К настоящему времени инвестор уже запустил ферму «Берегиня» на 1200 голов мелкого рогатого скота, собственную сыроварню и новые цеха по переработке мяса. Впереди — возведение туристических домиков и запуск прудового хозяйства. В минувшие выходные на территории усадьбы прошел масштабный семейный фестиваль, объединивший сотни участников.В самом городе Петушки губернатор оценил результаты дорожных работ во дворах на улице Московской, выполненных по программе «БлагоДвор». В ходе открытого диалога горожане выразили удовлетворение новым покрытием и поделились планами по развитию придомовых пространств. Муниципальные службы окажут помощь жильцам, если те определятся с приоритетами: будь то новые парковки или детские игровые комплексы.По итогам осмотра была поставлена задача оперативно отремонтировать разрушенный участок дороги возле дома 23 на улице Маяковского. Кроме того, дорожникам необходимо закончить обустройство тротуаров перед фасадами жилых зданий. Всего за 2026 год в Петушинском округе по профильной программе приведут в порядок 13 дворовых территорий.Комфортная среда, достойный заработок и доступность рабочих мест в родных населенных пунктах остаются главными целями развития каждого района Владимирской области.