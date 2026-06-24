Смертельная авария произошла в ноябре 2025 года в микрорайоне Красный Октябрь.

Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Следствием и судом установлено, что в тот день осужденный сел за руль автомобиля «Volkswagen Polo» нетрезвым и поехал по улице Первомайской. Пьяный автомобилист разогнался до скорости, не позволявшей ему полностью контролировать дорожную обстановку. На повороте с той же улицы он потерял управление, не предпринял попыток затормозить и сбил пешехода, который позже скончался от полученных травм.На стадии предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил виновнику смертельного ДТП 7 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также на 2 года запретил ему садиться за руль. Приговор пока не вступил в законную силу.