Сегодня, 24 июня, с 16.00 и до 23.00, в центре Владимира перекроют движение транспорта в связи с проведением на Соборной площади ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Он стартовал в

Сегодня, 24 июня, с 16.00 и до 23.00, в центре Владимира перекроют движение транспорта в связи с проведением на Соборной площади ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Он стартовал в нашем регионе 14 июня и прошёл в 10 округах и городах области. Сегодня во Владимире – заключительный день фестиваля. Мероприятие начнётся в 19.00. Автором проекта и