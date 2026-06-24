Специализированное приёмное отделение для плановых пациентов в БСМП г. Владимира начало функционировать с 24 июня. Отдельное помещение для оформления жителей региона на плановую

Специализированное приёмное отделение для плановых пациентов в БСМП г. Владимира начало функционировать с 24 июня. Отдельное помещение для оформления жителей региона на плановую госпитализацию было организовано для того, чтобы разделить потоки больных. Это позволит значительно улучшить качество обслуживания. Наша приоритетная задача — обеспечение высокого уровня оказания медицинской помощи и создание максимально благоприятных условий для наших