Сегодня сразу на нескольких социальных объектах в Гороховце ведутся восстановительные работы.

Сегодня сразу на нескольких социальных объектах в Гороховце ведутся восстановительные работы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Так, специалисты проводят капремонт детского сада №8, расположенного на улице Мира. Примечательно, что дизайн-проект выбирали родители воспитанников учреждения.Специалисты уже демонтировали старую крышу и поставили обрешётку. В настоящее время рабочие утепляют чердак и покрывают кровлю металлом.Одновременно стены детсада обшивают декоративными панелями. Здание должно выглядеть ярко и стильно.В школе №3 на улице Революции идёт текущий ремонт. Рабочие обновляют кабинеты и коридор третьего этажа.Ведутся работы и на стадионе на улице Комсомольской. Скоро на баскетбольной площадке, возле теннисного стола, турников и новых тренажеров появится новое покрытие.А на месте старого корта у спорткомплекса по улице Братьев Бесединых городские власти планируют поставить современную спортивную коробку с трибунами для зрителей.«Дети должны расти и получать образование в современных условиях. Окружающая атмосфера, однозначно, влияет на формирование личности. Мы стараемся выделить достаточное количество средств на приведение в порядок школ и детских садов, спортивных сооружений. Народная программа, которая верстается в стране на ближайшие пять лет, как раз будет нацелена и на продолжение решения этих задач», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.