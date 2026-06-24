Липовая сделка позволила сообщникам похитить грузовики стоимостью около 27 миллионов рублей.

Заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по делу двух жителей другого региона. Их обвиняют в том, что они по предварительному сговору внесли в госреестр ложные данные о подставном руководителе.По материалам следствия, к 26-летнему фигуранту обратились неизвестные и предложили за деньги подыскать человека для фиктивной покупки муромской фирмы. Эта организация арендовала по лизингу грузовые автомобили стоимостью порядка 27 миллионов рублей. Согласившись, обвиняемый привлек своего 34-летнего знакомого, пообещав ему 100 тысяч рублей за роль липового собственника.В мае 2025 года номинальный владелец приехал в Муром на такси, оплаченном подельником, и исполнил отведенную ему роль. При оформлении сделки он передал продавцу полученный от сообщников миллион рублей и подписал все документы, которые затем ушли в регистрирующий орган. Управлять компанией мужчина не собирался. Сразу после переоформления неустановленные соучастники выкрали лизинговые автомобили и вывезли их в неизвестном направлении. Собственнику причинен ущерб в особо крупном размере. По факту кражи полиция уже возбудила уголовное дело.Оба фигуранта полностью признали вину. Дело передано в Муромский городской суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы.