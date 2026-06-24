Перед судом предстанет иностранный гражданин по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. 5 мая этого года правоохранители проводили рейд на территории строительной базы в

Перед судом предстанет иностранный гражданин по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. 5 мая этого года правоохранители проводили рейд на территории строительной базы в посёлке Городищи в городском округе Покров. Они заметили рабочего, который устанавливал забор, подошли к нему и попросили предъявить документы. Выяснилось, что иностранец незаконно находится на территории России. Было установлено,