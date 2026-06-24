Приговор в законную силу не вступил.

Суздальский районный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, что повлекло тяжкий вред здоровью другого человека.Следствие установило, что вечером 28 сентября прошлого года осужденный, будучи пьяным, управлял автомобилем «ИМЯ-М 3006» на трассе Суздаль – Гаврилов Посад. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опель Астра».Водитель «Опеля» получил серьезные травмы. Суд приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его также лишили водительских прав на 2 года.Кроме того, осужденный уже выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей моральной компенсации и обязуется перечислить еще 800 тысяч до октября этого года согласно мировому соглашению.