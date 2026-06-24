Группа из восьми человек обвиняется в организации незаконной миграции. Предприниматель из Владимира и его сообщница из Юрьев-Польского района создали канал для нелегального получения

Группа из восьми человек обвиняется в организации незаконной миграции. Предприниматель из Владимира и его сообщница из Юрьев-Польского района создали канал для нелегального получения иностранцами разрешения на временное проживание, сообщили в СК России по Владимирской области. С 2017 по 2019 годы соучастники организовали 6 фиктивных браков. 60-летний бизнесмен находил мигрантов, готовых заплатить за временную регистрацию, а