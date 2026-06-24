В правительстве области сообщают: с апреля прошлого года в лесах Киржачского муниципального округа в радиусе 10 км вокруг воинской части у деревни Барсово установлен запрет на пребывание

В правительстве области сообщают: с апреля прошлого года в лесах Киржачского муниципального округа в радиусе 10 км вокруг воинской части у деревни Барсово установлен запрет на пребывание людей и въезд транспорта. Ограничение введено в соответствии с приказом регионального Министерства лесного хозяйства. Запрет действует до его отмены. Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информации