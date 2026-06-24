В правительстве области сообщают: с апреля прошлого года в лесах Киржачского муниципального округа в радиусе 10 км вокруг воинской части у деревни Барсово установлен запрет на пребывание
<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2026-vladimircam-napomnili-o-zaprete-na-poseshhenie-lesov-v-kirzhachskom-okruge.html" target="_blank">Владимирцам напомнили о запрете на посещение лесов в Киржачском округе</a> - В правительстве области сообщают: с апреля прошлого года в лесах Киржачского муниципального округа в радиусе 10 км вокруг воинской части у деревни Барсово установлен запрет на пребывание
[url=https://33live.ru/novosti/24-06-2026-vladimircam-napomnili-o-zaprete-na-poseshhenie-lesov-v-kirzhachskom-okruge.html]Владимирцам напомнили о запрете на посещение лесов в Киржачском округе[/url] - В правительстве области сообщают: с апреля прошлого года в лесах Киржачского муниципального округа в радиусе 10 км вокруг воинской части у деревни Барсово установлен запрет на пребывание