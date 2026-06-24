В Суздале с 7 по 12 июня прошёл чемпионат федеральных органов исполнительной власти по стрельбе из боевого ручного оружия. Участвовали 317 спортсменов из 57 региональных организаций Общества

В Суздале с 7 по 12 июня прошёл чемпионат федеральных органов исполнительной власти по стрельбе из боевого ручного оружия. Участвовали 317 спортсменов из 57 региональных организаций Общества «Динамо» и пять команд от ведомств, сообщили в региональном УФСБ. Стреляли из пистолета и автомата. Среди команд ФОИВ — Росгвардия взяла первое место в обеих дисциплинах. Второе в