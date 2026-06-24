Более 200 работников дорожной фирмы оставались без зарплаты свыше двух месяцев.

Следственный комитет по Владимирской области начал расследование по факту длительной задержки оплаты труда в крупной дорожной организации города. По версии следствия, компания задолжала свыше 50 миллионов рублей более чем 200 действующим и бывшим сотрудникам.В рамках уголовного дела следователи оперативно обнаружили активы должника. Чтобы гарантировать погашение ущерба, на земельные участки, производственные здания и транспорт организации наложен арест на общую сумму более 130 миллионов рублей.Сейчас специалисты проводят комплексную проверку финансового состояния предприятия, чтобы выяснить причины возникшей задолженности и определить виновных лиц. Расследование продолжается.