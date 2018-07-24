YouTube-канал Россия 24 увеличил количество подписчиков вдвое всего за 8 месяцев. 8 ноября 2017 года канал стал обладателем “золотой∎ кнопки. И на сегодняшний день он по праву является самым крупным новостным YouTube-каналом в России.

YouTube-канал "Россия 24" увеличил количество подписчиков вдвое всего за 8 месяцев. 8 ноября 2017 года канал стал обладателем “золотой” кнопки. И на сегодняшний день он по праву является самым крупным новостным YouTube-каналом в России.Большая и слаженная команда работает над тем, чтобы все новости мира и России максимально оперативно появлялись на просторах YouTube и были доступны для всех пользователей этой глобальной Сети. На канал "Россия 24" ежедневно загружается более 150 видео, которые всегда держат подписчиков в курсе всех последних событий.На данный момент для просмотра на канале доступно более 100 тысяч видео, количество их просмотров ежемесячно превышает 100 миллионов. Охват канала почти 20 миллионов уникальных пользователей. Всего на канале "Россия 24" в YouTube уже более двух миллиардов просмотров. При этом около половины просмотров набраны за последние 8 месяцев.В июле 2018 года канал "Россия 24" в YouTube по просмотрам в рейтинге среди мировых новостных каналов идет сразу за CNN и ABC News. Перед ними строки рейтинга занимают индийские и тайские каналы. Кроме того, у канала второе место среди не детских русскоязычных каналов всех категорий. Если же учитывать и детские каналы, то канал находится на 22 строчке среди всех русскоязычных каналов.78% подписчиков канала "Россия 24" на YouTube – мужчины. При этом половина из них в возрасте от 25 до 55 лет. 28% предпочитают смотреть видео с канала на компьютере, а 60% пользователей смотрят YouTube канал "Россия 24" с экранов планшетов или смартфонов.Канал интересен не только россиянам. 37% пользователей просматривающих видео из США, Германии, стран СНГ и других. Почти треть из них — с Украины, показывают данные, предоставленные ресурсом Kedoo Analytics.Мы искренне благодарим всех, кто смотрит нас, подписывается на нас и комментирует. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что выбрали нас!