С 16 по 18 километр трассу сузили до двух полос

С 16 по 18 километр трассу сузили до двух полосСо вторника, 24 июля, на Пекинке ограничили движение транспорта.С 16 по 18 километр федеральную трассу М-7 сузили до двух полос - по одной на каждое направление. Скорость движение снизили до 40 километров в час.Напомним, что ограничение движение авто от поворота на Содышку до моста через Рпень необходимо для капитального ремонта дороги федерального значения. Это является срочной мерой из-за состояния дорожного полотна.