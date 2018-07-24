В отношении нее возбудили уголовное дело

В отношении нее возбудили уголовное дело60-летняя костромичка расцарапала судебному приставу лицо. Женщина хотела попасть на прием в нерабочее время.Инцидент произошел 5 июня. Пенсионерка пришла в отдел приставов на улице Профсоюзной. Она пыталась прорваться в кабинет без очереди и в неположенные часы. Пристав, который охранял вход, попытался костромичке объяснить ситуацию. Однако это не помогло.Мужчине пришлось силой выводить женщину. В это время она била правоохранителя по голове и расцарапала все лицо.В отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело.