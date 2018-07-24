За неделю до ареста Мария Бутина получила рабочую визу в США. Об этом сообщил ее адвокат Роберт Нил Дрисколл. Он уверяет, что американский университет, где гражданка России изучала международные отношения, работал с ней по иммиграционному вопросу.

За неделю до ареста Мария Бутина получила рабочую визу в США. Об этом сообщил ее адвокат Роберт Нил Дрисколл. Он уверяет, что Американский университет, где гражданка России изучала международные отношения, работал с ней по иммиграционному вопросу."Находилась ли Бутина в США на момент ареста по той же самой студенческой визе? В действительности — нет. Она обратилась за рабочей визой и получила ее за неделю до того, как подверглась аресту", — сказал Дрисколл.По его словам, Бутина по-прежнему поддерживает отношения со своим молодым человеком – крупным политическим консультантом Республиканской партии США Полом Эриксоном.Сторона обвинения полагает, что он помогал Бутиной с учебой, в том числе редактировал ее письменные работы и отвечал на вопросы экзаменов. В университете заявили, что если подобные нарушения обнаружатся, диплом могут отозвать.Американские власти обвиняют Марию Бутину в том, что она якобы пыталась провести в Штатах "операцию по влиянию" в интересах России. Глава МИД России Сергей Лавров потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Он назвал обвинения против нее сфабрикованными.