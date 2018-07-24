Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет в Донбассе на стороне Украины, заявил, что предки украинцев совершенно ничего не оставили потомкам, кроме разоренной страны. Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, - говорит бывший актер украинской журналистке.

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет в Донбассе на стороне Украины, в одном из интервью сделал очередное резонансное заявление.Ранее он признался, что от войны получает "колоссальное удовольствие" и "всплеск гормонов". На этот раз соцсети и СМИ не прошли мимо другого заявления актера. В интервью украинской журналистке Соне Кошкиной он высказал мнение, что граждане Украины могут называть себя "как угодно", но только не украинцами.По его мнению, "предки" украинцев совершенно ничего не оставили потомкам, кроме "разоренной страны"."Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию; нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца", — считает Пашинин, которого на YouTube-канале, где размещено это интервью, представляют как "бешеного клоуна, воина и анархиста".Отмечается также, что интервью, размещенное в Сети 23 июля, было записано под Мариуполем на базе украинского добровольческого батальона за несколько дней до возвращения Пашинина на передовую.Актер Пашинин снимался в российских фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и многих сериалах. В 2017 году он вступил в добровольческий батальон, созданный на базе экстремистской украинской организации "Правый сектор" запрещена в России.