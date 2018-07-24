Уроженец Симферополя Александр Усик, выигравший в Москве у Мурата Гассиева и завоевавший звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, поделился ощущениями от финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Уроженец Симферополя Александр Усик, выигравший в Москве у Мурата Гассиева и завоевавший звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе, поделился ощущениями от финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)."Ощущений почти никаких нет, — цитирует украинского боксера Tofight.Ru. – Я не спал почти все время, поспал лишь 1,5 часа в самолете. Очень хочется приехать домой. Спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом, получилось, и слава богу".Кроме четырех титулов по основным версиям международных боксерских организаций, Усик завоевал звание сильнейшего по версии престижного журнала The Ring и стал первым обладателем Кубка Мухаммеда Али. "Трофей имени Али очень большой. Не рискнули его в самолет брать, его на машине везут мои друзья и кум", — пояснил боксер."Сейчас буду отдыхать, хочу провести время с семьей. 1,5 месяца не видел детей. Потом поговорим с промоутером. Был приятно удивлен приемом в столице России. Мало того что там было много соотечественников, в Москве меня поддерживали и местные болельщики", – сказал Усик.