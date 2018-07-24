Российский миллиардер Алишер Усманов, который владеет значительным пакетом акций лондонского футбольного клуба Арсенал, может выйти из числа акционеров канониров. Причиной стало то, что бизнесмену не удается стать владельцем контрольного пакета.

Российский миллиардер Алишер Усманов, который владеет значительным пакетом акций лондонского футбольного клуба "Арсенал", может выйти из числа акционеров "канониров". Причиной стало то, что бизнесмену не удается стать владельцем контрольного пакета.Инсайдеры из окружения Усманова не раз сообщали, что россиянин хотел приобрести пакет акций, принадлежащий американскому предпринимателю Стэну Кронке – 67,09% против усмановских 30,4%, — однако, заокеанский мажоритарий отказался от продажи."Усманов крайне разочарован тем, что Кронке не намерен продавать акции ни за какую цену, — цитирует источник английская Financial Times, — В настоящее время россиянин просто хочет выйти из капитала компании".