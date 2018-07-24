Больше половины американцев поддерживают идею Дональда Трампа пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Также жители США выступают за налаживание отношений с Россией в интересах США.

Больше половины американцев поддерживают идею Дональда Трампа пригласить Владимира Путина в Вашингтон. Также жители США выступают за налаживание отношений с Россией в интересах США.Таковы результаты опроса, которое издание The Hill провело совместно с исследовательской компанией HarrisX. За проведение нового саммита Россия-США высказались 54% опрошенных, за восстановление хороших отношений между Москвой и Вашингтоном выступил 61% респондентов. Исследование проводилось через пять дней после саммита в Хельсинки, сообщает "Россия 24".