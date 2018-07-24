Бывший главный тренер лондонского Челси Антонио Конте в нынешнее межсезонье может возглавить Милан. Итальянский специалист может сменить на этом посту Дженнаро Гаттузо, о чем уже достиг устной договоренности с Леонардо, который в ближайшее время получит должность генерального директора россонери.

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте в нынешнее межсезонье может возглавить "Милан". Итальянский специалист может сменить на этом посту Дженнаро Гаттузо, о чем уже достиг устной договоренности с Леонардо, который в ближайшее время получит должность генерального директора "россонери".Впрочем, Конте дал понять, что изначально ему необходимо урегулировать финансовые проблемы с лондонским "Челси", о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Premium Sport. Из-за досрочного расторжения контракта со итальянцем "синие" могут лишиться девяти миллионов фунтов стерлингов после того, как Конте принял решение подать в суд на "Челси".